Quelli della Notte in cattedra | 40 anni dopo la folle anarchia di Casa Arbore fa ancora scuola

Quelli della notte in cattedra celebra i 40 anni di una delle trasmissioni più iconiche di Renzo Arbore, ancora oggi capace di insegnare e coinvolgere. Il 14 giugno alle 21.15 su Rai 5, uno speciale speciale ripercorre la folle anarchia di Casa Arbore, tra ricordi e testimonianze d’epoca. Noi c’eravamo e ve lo raccontiamo, anche con le voci di Maurizio Ferrini e Dario Salvatori. Non perdete questa occasione di rivivere un’epoca indimenticabile.

Va in onda il 14 giugno alle 21.15 su Rai 5 lo special Quelli della notte. in cattedra, per ricordare la trasmissione forse più iconica di Renzo Arbore, di recente ospite coi reduci dello show all'Università La Sapienza. Noi c'eravamo e ve lo raccontiamo, anche con le voci di Maurizio Ferrini e Dario Salvatori. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Quelli della Notte... in cattedra: 40 anni dopo, la folle anarchia di Casa Arbore fa ancora scuola

