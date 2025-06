Quel pericoloso fenomeno delle ricette mediche fake

Il fenomeno delle ricette mediche false rappresenta una minaccia crescente alla sicurezza dei pazienti e alla lotta contro l'abuso di sostanze. Recentemente, le nostre strutture hanno ricevuto segnalazioni preoccupanti riguardo a prescrizioni contraffatte di Durogesic, un potente analgesico al fentanyl. Questa diffusione illegale evidenzia la necessità di un'azione decisa per tutelare la salute pubblica e prevenire conseguenze tragiche. È fondamentale essere vigili e informati per contrastare questa grave forma di frode.

«Si informa che presso le nostre strutture è pervenuta una segnalazione riguardante una prescrizione medica contraffatta di Durogesic». Parliamo di un farmaco contenente fentanyl, un analgesico che negli Stati Uniti è una vera e propria emergenza. La nota, inviata a tutte le Asl il 29 maggio, continua: «Presso la Farmacia Comunale n.1 di Pistoia sono state presentate dal Sig. S.S. n. 2 ricette apocrife delle quali la prima datata 1552025 e l’altra 2552025, entrambe intestate al Dott. Gatti Ruggero, medico psichiatra. Il medico, contattato dalla farmacia, ha confermato la non autenticità delle prescrizioni». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quel pericoloso fenomeno delle ricette mediche fake

Quel pericoloso fenomeno delle ricette mediche fake; La nuova moda, ricette false smerciate su internet per procurarsi stupefacenti; L’alert alle farmacie: “State attenti ai giovani con prescrizioni per psicofarmaci e oppioidi”.

