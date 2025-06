Quei panni intrisi di sangue testimoniano il drammatico passato che ci invita a riflettere, mentre il prefetto Guido Aprea evidenzia l’importanza di coinvolgere i giovani per costruire un futuro migliore. La cerimonia, condotta con emozione da Alessandra Berti e Angela Maria Fruzzetti, premiatrice da 18 anni, ha visto oltre 150 studenti confrontarsi su temi fondamentali come pace, giustizia, libertà e democrazia. Sul palco gli studenti...

