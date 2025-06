Quei 6 lunghi mesi di chemioterapia | dico grazie ai medici del reparto di Chirurgia plastica del Policlinico

Questi sei mesi di chemioterapia sono stati un cammino arduo, ma grazie all'incredibile dedizione dei medici del reparto di chirurgia plastica del Policlinico, ho trovato speranza e forza per andare avanti. Agosto ha segnato l’inizio di una sfida che ha sconvolto la mia vita, portandomi a confrontarmi con paure profonde e incertezze. Eppure, tra dolore e paura, ho riscoperto il potere della resilienza e del supporto umano. Ora, sono pronto a condividere questa esperienza, perché ogni battaglia può diventare un messaggio di speranza.

Ad agosto è iniziato il viaggio più difficile e spaventoso della mia vita. Una parola che fa paura solo a sentirla pronunciare è entrata nella mia quotidianità, travolgendo tutto e tutti: pensieri, emozioni, certezze, abitudini e coscienza. Non sapevo come affrontare ciò che stava per accadere.

