Quattro morti sulle strade abruzzesi nel secondo weekend di giugno | in tutto il Paese 35 le vittime

Nel secondo weekend di giugno, tragicamente, quattro persone hanno perso la vita sulle strade abruzzesi, portando a 35 il bilancio nazionale di vittime in tutto il Paese. Nei primi due weekend di giugno, si contano 72 vittime, un dato che evidenzia l’urgenza di intervenire per migliorare la sicurezza stradale. La recente tragedia di Chieti Scalo, con tre ultraottantenni deceduti in un incidente, ci ricorda quanto sia imprescindibile agire subito per prevenire nuove perdite.

Nei primi due weekend di giugno sono state 72 le vittime di incidente stradale, 37 nel primo e 35 nel secondo: quelle che si sono contate sulle strade abruzzesi e cioè le quattro dell’incidente avvenuto l’8 giugno a Chieti Scalo costato la vita a tre ultraottantenni (due sorelle e un fratello) e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Quattro morti sulle strade abruzzesi nel secondo weekend di giugno: in tutto il Paese 35 le vittime

In questa notizia si parla di: giugno - quattro - strade - abruzzesi

Xbox Game Pass, sono giĂ quattro i giochi confermati di Giugno 2025 - Microsoft ha giĂ sorpreso gli appassionati di gaming confermando quattro titoli per Xbox Game Pass nel giugno 2025.

La rassegna stampa Abruzzo di TvSei di giovedì 12 giugno 2025 sui principali quotidiani regionali abruzzesi e le prime pagine dei principali quotidiani... Vai su Facebook

Quattro morti sulle strade abruzzesi nel secondo weekend di giugno: in tutto il Paese 35 le vittime; Sei feriti in uno scontro tra due auto a Catignano: i due gravi trasportati in elisoccorso; Sabato 7 giugno l’Abruzzo pedala con NOVA Eroica Gran Sasso: un inno alla bellezza della bicicletta e del territorio.

Sabato 7 giugno l’Abruzzo pedala con NOVA Eroica Gran Sasso: un inno alla bellezza della bicicletta e del territorio - NOVA Eroica si prepara a regalare ai cicloturisti di tutto il mondo una quarta edizione ricca di intensità ed emozioni, nel segno del turismo lento e sostenibile in bicicletta. Scrive terremarsicane.it

2 giugno, quando l’Abruzzo votò con il cuore diviso - Un referendum, due Italie, tante contraddizioni: il 2 giugno 1946 che spaccò l'Abruzzo tra nostalgie monarchiche e roccaforti repubblicane ... Come scrive laquilablog.it

Quaglieri, in Abruzzo le Lancia Stratos da tutto il mondo - L'Abruzzo rende omaggio ad un mito ed orgoglio nazionale dei motori: la Lancia Stratos che dal 4 all'8 giugno calcherà le strade ... Segnala msn.com