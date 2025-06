Quattordicesima 2025 | a chi spetta quando arriva e come si calcola

Arriva la quattordicesima mensilità nel 2025, un'importante novità che può fare la differenza nelle finanze di molti lavoratori e pensionati. Ma chi ha diritto a questa somma extra, quando viene erogata e come si calcola? Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla quattordicesima, una opportunità che, se ben compresa, può alleggerire le spese di fine anno.

Roma, 14 giugno 2025 – Stipendi più ricchi fra giugno e luglio ma non per tutti. Arriva infatti, nelle buste paga di lavoratori e pensionati, la 14° mensilità, in pratica uno stipendio in più sul modello della tredicesima, prevista a Natale. Ma attenti. Non si tratta di una integrazione obbligatoria e non è prevista nella legislazione italiana. Ma è una mensilità aggiuntiva prevista, con le modalità fissate dall’ Inps, per i pensionati e dai contratti di lavoro firmati dal sindacati per alcune categorie. Sommario. A chi spetta la quattordicesima. Quanto si incassa in più. Come si calcola. I pensionati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quattordicesima 2025: a chi spetta, quando arriva e come si calcola

