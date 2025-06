Quasi un mese senza treni | cosa cambia sulla linea della Valsugana

Quasi un mese senza treni sulla linea della Valsugana: un'intera fase di cambiamenti che trasformerà il nostro modo di viaggiare. Dal 16 giugno al 6 luglio, autobus sostituiranno i treni tra Trento e Bassano del Grappa, offrendo nuove opportunità e sfide alla mobilità locale. Scopri i nuovi orari e le regole a bordo per affrontare al meglio questa stagione di adattamento e scoperta.

Una ventina di giorni senza treni: è ciò che avverrà sulla linea ferroviaria della Valsugana dal 16 giugno al 6 luglio, con l’intero tratto tra Trento e Bassano del Grappa che sarà coperto da autobus sostituivi. Per conoscere i nuovi orari basta cliccare qui. Le regole A bordo degli autobus. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Quasi un mese senza treni: cosa cambia sulla linea della Valsugana

