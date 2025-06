Quasi intatto il programma nucleare iraniano

Nonostante gli attacchi israeliani, il programma nucleare iraniano rimane praticamente intatto, come riportato dal New York Times. La resistenza delle infrastrutture chiave, tra cui il deposito di combustibile a Isfahan, solleva nuove preoccupazioni sulla stabilità regionale e sulle implicazioni per la sicurezza globale. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro nucleare dell'Iran.

La maggior parte del programma nucleare iraniano sarebbe intatto dopo gli attacchi di Israele. Lo riporta il New York Times, sottolineando che nella prima fase di attacchi israeliani non è stato colpito il deposito di combustibile nucleare iraniano che si trova fuori dall'antica capitale Isfahan. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Quasi intatto il programma nucleare iraniano

In questa notizia si parla di: nucleare - iraniano - programma - intatto

MBS a Riad con Musk, Altman e Zuckerberg; Trump affronta Gaza e nucleare iraniano - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha ospitato a Riad importanti figure della tecnologia, tra cui Elon Musk e Mark Zuckerberg, riflettendo su temi globali come la crisi di Gaza e il nucleare iraniano.

In sintesi. Il Mossad ha eliminato figure chiave del regime iraniano in poche ore con operazioni segrete, partite da una base di droni nascosta a Teheran e supportate da veicoli civili armati e dall’intelligence americana. I radar iraniani hanno intercettato in pas Vai su X

NOTIZIE - Israele attacca l'Iran. I prezzi del petrolio e dell'oro stanno aumentando rapidamente. Secondo quanto riportato dai media, Israele ha lanciato un attacco notturno su larga scala sul territorio iraniano, prendendo di mira decine di strutture militari e strat Vai su Facebook

L’Iran bombarda Israele: 2 morti. «Il programma nucleare di Teheran resta intatto»; Israele colpisce l’Iran ma risparmia il deposito nucleare di Isfahan; Guerra Israele - Iran, la diretta | Notte di attacchi sui due fronti. Israele bombarda il quartiere di Khamenei, Iran replica con una quarta ondata di missili. Colpito un edificio a sud di Tel Aviv: 2 morti e 20 feriti.

L’Iran bombarda Israele: 2 morti. «Il programma nucleare di Teheran resta intatto» - «Il programma nucleare di Teheran resta intatto» proviene da Op ... Scrive msn.com

Storia del programma nucleare dell'Iran, dall'alleanza con gli Stati Uniti alla bomba atomica - Israele ha bombardato l'Iran rischiando di interrompere i negoziati con Washington. Segnala wired.it

Quanto è davvero avanzato il programma nucleare iraniano - Negli ultimi anni l'Iran aveva ripreso ad arricchire grandi quantità di uranio nei suoi siti più nascosti e difficili da attaccare ... Segnala ilpost.it