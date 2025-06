Quarto Oggiaro il litigio stradale e il raid punitivo armato | biglie di vetro sparate contro i rivali

Un alterco di strada che sfocia in un vero e proprio raid armato, con palline di vetro e tensioni alle stelle: questa drammatica escalation ci ricorda quanto possa essere volatile la violenza tra automobilisti. Milano si trova ora a fare i conti con un episodio che mette in luce i rischi di una cultura del confronto sfrenato, dove una semplice incomprensione può trasformarsi in un pericolo reale. La domanda è: come fermare questa spirale di aggressività ?

Milano – Il litigio per una banale questione di viabilità. I toni che si alzano. I "rinforzi" che arrivano da entrambe le parti. E all'improvviso la spedizione punitiva di cinque uomini, di cui uno con una pistola in pugno e uno con un'arma ad aria compressa che sputa pallini di vetro: uno sfonderà il portone di un edificio, per fortuna senza ferire nessuno. Sono i frame ancora sfocati della sequenza andata in scena due giorni fa davanti a uno stabile di via Amoretti, in zona Quarto Oggiaro: del raid si stanno occupando i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Magenta, che hanno sequestrato la biglia che ha bucato la vetrata e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

