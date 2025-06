Quanto si può fare con un Fantasma di Forza? Mark Hamill chiarisce il suo ritiro dal franchise di Star Wars

Scopri cosa si può ottenere con un "fantasma di Forza" e come Mark Hamill, interpretando Luke Skywalker, ha affrontato il suo ritiro dal franchise di Star Wars. Tra nostalgie e innovazioni tecnologiche, Hamill rivela il suo entusiasmo per il futuro della saga e le possibilità che la tecnologia offre per rivivere personaggi iconici. Fino a dove si può spingere questa magia digitale? Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Mark Hamill ha chiarito le sue recenti dichiarazioni sul ritiro da Star Wars, insistendo sul suo entusiasmo per il futuro del franchise. L’ultima apparizione di Mark Hamill nella serie risale a “ Il libro di Boba Fett “, sebbene la tecnologia di ringiovanimento lo abbia inserito nella parte della linea temporale di Star Wars che fa riferimento alla Nuova Repubblica. Per quanto riguarda i film di Star Wars, l’ultima apparizione di Hamill risale a Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019, in cui il suo Fantasma di Forza ha trasmesso il nome Skywalker a Rey, interpretata da Daisy Ridley. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

