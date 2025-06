Quanto guadagnano i naufraghi dell’Isola dei famosi 2025?

scorcio affascinante sul mondo dei reality: tra guadagni stellari e trattative segrete, scopriamo quanto realmente si nasconde dietro le cifre dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025. Pronti a conoscere i dettagli esclusivi?

Anche per l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, i riflettori non sono puntati solo sulle sfide tra i naufraghi o sulle dinamiche di sopravvivenza. Uno degli aspetti che più incuriosiscono il pubblico riguarda i cachet dei concorrenti: quanto guadagnano davvero i vip per ogni settimana passata sull’isola? Le cifre, come ogni anno, fanno discutere. Dagospia e altre fonti ben informate hanno svelato i retroscena economici dello show, offrendo uno spaccato interessante su quanto Mediaset sia disposta a investire per garantirsi ascolti e spettacolo. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi – ripreso da Dagospia, Libero, DiLei e altre testate – i compensi settimanali dei concorrenti più in vista sono tutt’altro che modesti: Mario Adinolfi: sarebbe il più pagato, con circa €15. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv