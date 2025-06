Quanto dura il caldo Giuliacci | Due ondate ma le date della tregua

Il caldo di giugno sta facendo parlare di sé: due ondate successive si alternano, con una tregua temporanea tra le due. Ma quanto durerà questa fase di relativa calma? Il colonnello Mario Giuliacci ci svela le previsioni e le date chiave per il mese e l’estate 2025, offrendoci un’anticipazione preziosa per pianificare le ferie. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle prossime settimane e oltre, in un video ricco di dettagli e chiarimenti.

Un'ondata di caldo che sta per finire, un'altra che si prepara all'orizzonte: ma cosa dobbiamo aspettarci per il prosieguo del mese di giugno e per l' estate 2025? Il colonnello Mario Giuliacci oltre alle previsioni meteo per i prossimi giorni ha diffuso le tendenze dei modelli meteo oltre il 25 di giugno, elementi estremamente utili in vista delle ferie estive. Ecco un po' di date. Come spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, una "fase fresca e temporalesca" è attesa tra il 16 e il 20 di giugno a spezzare la calura. Ma tra il 20 e il 25 di giugno "torna una nuova ondata di caldo, che a oggi sembra meno intensa di quello" che veniva preventivato precedentemente. 🔗 Leggi su Iltempo.it