Quanto costerà andare al mare a Palermo e quanto pagano i gestori dei lidi per le concessioni

Con l’arrivo della stagione balneare, Palermo si conferma tra le mete più accessibili per una giornata al mare, con prezzi competitivi e servizi di qualità. Tuttavia, l’estate 2025 porta con sé un aumento dei costi, segnando un +11% rispetto all’anno precedente, con tariffe che salgono da circa 25,80 a 28,67 euro. Ma quanto pagano i gestori dei lidi per le concessioni e come influisce tutto questo sui prezzi finali?

Al via la stagione balneare. La Sicilia è tra le regioni più economiche d'Italia per una giornata al mare comoda con ombrellone, sdraio e lettino, ma allo stesso tempo è anche quella dove nell'estate 2025 i prezzi aumentano più che in tutto il resto del Paese (+11%, passando da 25,80 a 28,67 euro.

