Quanti punti difendono Sinner e Alcaraz tra Halle e Queen’s Stavolta è lo spagnolo che può guadagnare

Dopo un emozionante capitolo sulla terra battuta, Sinner e Alcaraz si preparano a sfidarsi sull’erba, un terreno completamente diverso. Con la loro classifica e punti ATP in gioco, ogni vittoria o sconfitta potrà influenzare significativamente il loro ranking e le prospettive future. Ma quanti punti difenderanno tra Halle e Queen’s? Scopriamo insieme cosa è in palio per questi due giganti del tennis.

Le strade di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si separeranno per una settimana: il fuoriclasse altoatesino giocherà il torneo ATP 500 di Halle, mentre il fenomenale spagnolo sarà impegnato al torneo ATP 500 di Londra (il Queen's). Si scenderà sull'erba dal 16 al 22 giugno, il cammino dei due grandi rivali sarà decisamente differente: il numero 1 del mondo avrà sulla carta un paio di impegni ostici contro dei grandi specialisti su questa superficie, mentre il numero 2 del ranking ATP potrebbe affrontare un paio di avversari esigenti per qualità di gioco e che non saranno semplici da superare. Diamo una sguardo più dettagliato ai tabelloni: Sinner esordirà contro un qualificato e al secondo turno se la dovrebbe vedere contro il vincente della partita tra il francese Alexandre Muller e il kazako Aleksandr Bulik, poi un eventuale quarto di finale contro il polacco Hubert Hurkacz, quotato contro il ceco Tomas Machac per meritarsi il vincente di Marozsan-Kecmanovic; Alcaraz debutterà contro il connazionale Alejandro Davidovich Fokina e poi incrocerà il vincente del confronto tra l'australiano Jordan Thompson e l'altro iberico Jaume Munar, possibile quarto contro lo statunitense Ben Shelton e semifinale con il danese Holger Rune.

