Quando Mosca decise che lo stupro avrebbe spezzato l’orgoglio tedesco

Quando Mosca decise che lo stupro sarebbe stato uno strumento per spezzare l’orgoglio tedesco, e quando l’attivista franco-ucraina Inna Shevchenko denuncia l’uso dello stupro come arma di guerra da parte di Putin per disgregare l’Ucraina, emerge una realtà devastante: la violenza non è solo un atto personale, ma un crimine coloniale volto a distruggere un intero popolo. Un tema che ci invita a riflettere sulla brutalità dei conflitti moderni e sull’importanza di difendere la dignità umana in ogni circostanza.

L’attivista franco-ucraina Inna Shevchenko ha pubblicato Une lettre de l’Est (Éditions des Femmes, 2025), monologo letterario ricavato da una serie di interviste sull’uso dello stupro da parte dell’esercito di Putin come prolungamento dell’invasione con altri mezzi: “Quando i soldati russi violentano le donne ucraine non si tratta solo di violenza: è un atto coloniale. Vogliono distruggere il futuro dell’Ucraina traumatizzando le sue donne, le sue madri, le sue figlie”. Non c’è troppo da stupirsi. La storia, a volte, è così cupa, feroce e squallida che diventa impossibile trarne una qualsiasi lezione, tranne che le cose peggiori tendono a ripetersi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quando Mosca decise che lo stupro avrebbe spezzato l’orgoglio tedesco

In questa notizia si parla di: stupro - mosca - decise - avrebbe

UCRAINA | "Da Kim forniture militari totali a Mosca per tre brigate". Lo sostiene il primo rapporto del Multilateral Sanctions Monitoring Team, iniziativa a guida Usa con altri 10 Paesi (tra cui l'Italia), di verifica delle sanzioni a Pyongyang. #ANSA https://www.ans Vai su Facebook

Ucraina, Biden: “Sono convinto che Putin ha deciso di invadere”; Caivano sotto shock: giovane violentatore torna in libertà nonostante terribili stupri su cuginette.

Stupri Caivano sulle cuginette, condannati i due maggiorenni a 12 anni e 5 mesi e 13 anni e 4 mesi - Oggi il tribunale di Napoli Nord, che ha sede ad Aversa (Caserta), ha inflitto 12 anni e 5 mesi a Giuseppe Varriale, e 13 anni e 4 mesi a Pasquale Mosca. Secondo ilmessaggero.it

"Stupro come arma di guerra": altre accuse ai soldati di Mosca - Il procuratore ucraino ha denunciato l'ennesimo caso di stupro dall'inizio del conflitto ... Segnala ilgiornale.it