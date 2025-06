Quando l’amore ama il tempo dell’amore L’esordio di Andrea Noto raccontato da Ciccotti

Quando l’amore si intreccia con il tempo dell’amore, tutto diventa un racconto da scoprire. È ciò che rivela Andrea Noto in un affascinante esordio narrativo, raccontato da Ciccotti, dove il passato e il presente si mescolano tra dubbi e rivelazioni. Un viaggio nelle pieghe dell’identità e dell’affetto, che lascia il lettore sospeso tra verità e mistero, e ti invita a riflettere: quanto conosciamo davvero noi stessi?

Un giorno, quando sei adolescente, una mezza voce, una allusione, una battuta ascoltata di traverso (vi ricordate l'adolescente Antoine, in Les Quatre Cents Coups di François Truffaut, 1959?), e vieni a sapere che esiste un tuo altro padre, un padre "vero", quello indicato come il "padre naturale". Ma, subito dopo, ti convincono che forse hai capito male, ti stai sbagliando. Chiedi, ma nessuno sa niente. Passano gli anni. Diventi adulto, metti su famiglia. Come (quasi) tutti. E, un giorno, quando tua madre è anziana, decide di dirti chi è tuo padre. È finzione? È realtà? Certo, ti scombussola (ti può accadere, caro lettore), ma non è una tragedia.