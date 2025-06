Quando la F1 su TV8 oggi | programma qualifiche GP Canada 2025

Appassionati di Formula 1, preparatevi a vivere un sabato ad alta velocità! Oggi su TV8, il programma si accende con le qualifiche del GP Canada 2025, in attesa della tanto attesa gara di domani. Dopo la terza sessione di prove libere, scopriremo chi conquisterà la pole e si giocherà il primato sulla griglia di partenza. Siete pronti a vivere l’adrenalina delle qualifiche? La corsa verso la vittoria è appena iniziata!

Sabato 14 giugno, il Gran Premio di Canada di F1 vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza sessione di prove libere. In questa fase, i weekend sono canonici, senza che vi siano Sprint race di sorta. La prossima mini-gara è difatti programmata a fine luglio, nel contesto di Spa-Francorchamps. Storicamente, a Montreal, il vincitore della gara è scattato dalla pole position nel 48,8% dei casi, partendo invece dalla prima fila nel 67,4% delle occasioni. Attenzione però, perché entrambe le percentuali aumentano esponenzialmente se si guarda a quanto accaduto dal 2006 in poi, in quanto salgono rispettivamente al 62,5% e 87,5%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Canada 2025

F1, GP Canada 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv - Dopo il trionfo europeo, il Circus della Formula 1 si prepara a tornare a calcare il palcoscenico nordamericano con il Gran Premio del Canada 2025 a Montreal.

