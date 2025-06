Putin-Trump telefonata di 50 minuti sull' Iran | Molto preoccupante

Una telefonata di 50 minuti tra Vladimir Putin e Donald Trump ha acceso l’attenzione internazionale, poiché i leader hanno discusso questioni delicate come l’Ucraina e il Medio Oriente. Definita "significativa, sincera e molto utile", questa conversazione rivela le tensioni crescenti e le preoccupazioni geopolitiche che potrebbero influenzare gli equilibri globali. La condanna di Putin all’attacco israeliano all’Iran evidenzia una complessità crescente nelle dinamiche internazionali, rendendo il futuro ancora più incerto.

I presidenti Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica di 50 minuti. Lo ha riferito il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. Al centro della conversazione, che è stata definita "significativa, sincera e, cosa più importante, molto utile", ci sono stati l'Ucraina e il Medio Oriente. Il presidente russo, in particolare, ha condannato l'attacco di Israele all' Iran e ha espresso gravi preoccupazioni per un'escalation. E lo stesso avrebbe fatto Trump definendo "molto preoccupante" la situazione in Medio Oriente. Il capo della Casa Bianca, invece, "ha ribadito ancora una volta il suo interesse per una rapida conclusione del conflitto russo-ucraino", ha detto Ushakov. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Putin-Trump, telefonata di 50 minuti sull'Iran: "Molto preoccupante"

In questa notizia si parla di: molto - minuti - iran - preoccupante

Dall'inizio dell'attacco, più di 150 missili sono stati lanciati contro Israele. Lo riferisce Ynet, sottolineando che sinora decine di questi sono stati intercettati, mentre Tel Aviv si sta preparando per un altro sbarramento. La Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei ha Vai su Facebook

Putin-Trump, telefonata di 50 minuti sull'Iran: Molto preoccupante | .it; Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Iran, bomba atomica in 3 settimane: il sospetto che fa tremare tutti.

Aiea preoccupata, 'Iran aumenta le scorte di uranio arricchito' - L'Iran ha aumentato "in modo molto preoccupante" le sue riserve di uranio arricchito al 60%, una soglia vicina al 90% necessaria per fabbricare un'arma nucleare. Segnala msn.com

Iran vicino alla bomba nucleare? Tricarico: «Situazione preoccupante, Paesi della Nato a rischio». Dove può colpire - Quest'ultimo rapporto è molto preoccupante per chiunque, non soltanto non soltanto per gli Stati Uniti. Riporta ilmessaggero.it

Iran, l'arma segreta per attaccare Israele: ecco il missile ipersonico che può raggiungere Tel Aviv in 7 minuti - I missili balistici sono una parte molto importante dell'arsenale di Teheran, tanto è che in soli 7 minuti sarebbe in grado di raggiungere Israele. Da corriereadriatico.it