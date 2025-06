Putin sente Trump | Disponibili a proseguire i colloqui con l' Ucraina

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi, con Putin che esprime apertura a nuovi colloqui con Trump e l’UE che rafforza il suo sostegno a Kiev, erogando un miliardo di euro in più. Nel frattempo, l’Ucraina fa passi avanti, rimpatriando 1.200 corpi e consolidando gli accordi di pace. Una fase cruciale si apre nel tentativo di trovare una stabile soluzione al conflitto.

Ue, von der Leyen: "Abbiamo erogato un altro miliardo per Kiev, totale 150". L'Ucraina ha rimpatriato 1.200 corpi consegnati dalla Russia, un nuovo passo avanti nell'accordo raggiunto durante i recenti negoziati tra le parti in conflitto a Istanbul. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin sente Trump: "Disponibili a proseguire i colloqui con l'Ucraina"

In questa notizia si parla di: ucraina - putin - sente - trump

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

DIEGO FUSARO: Trump sente Putin: colpirà l'Ucraina __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci Vai su Facebook

"Il cessate il fuoco solo se gli accordi sono appropriati": #Ucraina, #Trump sente #Putin #19maggio #iltempoquotidiano #Usa #Russia https://iltempo.it/esteri/2025/05/19/news/trump-putin-telefonata-cessate-il-fuoco-solo-accordi-appropriati-ucraina-42675459/ Vai su X

Ucraina, Trump sente Putin (di nuovo). Ma all’orizzonte non c’è nessuna tregua; Ucraina, Putin parla con Trump e il Papa: 'Niente pace immediata'. Attacco russo con i droni, 5 morti; Telefonata Leone XIV-Putin. Il Papa: «Russia faccia gesto che favorisca pace». Trump sente il presidente russo: non ci sarà pace immediata.

Ucraina, telefonata tra Trump e Putin: "Pace non immediata". E il presidente russo sente anche il Papa - La telefonata del presidente americano a quello russo è durata più di un'ora ... Da msn.com

Ucraina, Trump sente Putin (di nuovo). Ma all’orizzonte non c’è nessuna tregua - I due presidenti hanno parlato per oltre un’ora, discutendo della guerra in corso da quasi tre anni e mezzo. Riporta eunews.it

Ucraina, Trump: “Ho parlato con Putin, ma non ci sarà pace immediata”. Lo zar sente il Papa - Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo russo Vladimir Putin. Da msn.com