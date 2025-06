Putin a Trump | pronti a mediare con Iran

In un momento di crescente tensione mediorientale, Putin e Trump si sono confrontati in una telefonata decisiva, durante la quale il presidente russo ha annunciato la disponibilità della Russia a mediare tra Israele e Iran. Un passo importante per evitare un'escalation del conflitto, sottolineando il ruolo centrale di Mosca nella diplomazia internazionale e aprendo nuove prospettive di dialogo e pace in una regione critica. La diplomazia globale attende sviluppi concreti in questa delicata situazione.

19.37 Telefonata intercorsa tra il Presidente Usa Donald Trump ed il presidente russo Vladimir Putin,in cui il capo del Cremlino ha annunciato la disponibilità della Russia a mediare tra Israele e Iran. E' quanto è quanto riferito dall'assistente presidenziale per gli Affari Internazionali Yuri Ushakov. Lo riporta la Tass. "E' stata sottolineata l'importanza di impedire l'escalation del conflitto e la prontezza della parte russa a mettere in atto eventuali sforzi successivi", ha affermato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

