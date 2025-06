Puoi vincere solo in questo modo | scoperta la macumba di Sinner | Alcaraz resta a guardare

Nel mondo del tennis, ogni mossa può fare la differenza e spesso le sorprese sono dietro l'angolo. La recentissima scoperta della “macumba” di Sinner, che lascia Alcaraz a guardare sbigottito, apre un capitolo intrigante in questa rivalità epica. La stagione sull’erba si avvicina e con essa le sfide più accesamente sentite: il tennis non è solo tecnica, ma anche strategia e... un pizzico di mistero.

La sfida tra Sinner e Alcaraz è destinata a rimanere per sempre scolpita nella storia del tennis. Una rivalità che va oltre il tennis. La stagione sull'erba sta per iniziare e, con essa, anche le inevitabili letture tra il serio e il faceto che accompagnano le scelte dei grandi protagonisti del tennis. Jannik Sinner, reduce da due sconfitte in finale contro Carlos Alcaraz, ha annunciato la sua presenza al torneo di Halle, in Germania. Un ritorno importante per l'italiano, che nel 2023 proprio su quei campi aveva vinto uno dei suoi titoli stagionali, superando in finale Hubert Hurkacz.

