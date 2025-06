Pubblica Assistenza Di Fede presidente

Giovanni Di Fede, nuovo presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, porta con sé un ricco bagaglio di esperienze tra volontariato e alta amministrazione. Proveniente da Firenze e stabilitosi in Valdelsa, ha dedicato la vita a servizi pubblici e alla solidarietà. La sua leadership promette innovazione e impegno per la comunità. Con entusiasmo e competenza, Giovanni Di Fede si prepara a guidare l’associazione verso nuovi traguardi, rafforzando il legame con i cittadini.

Giovanni Di Fede è il nuovo presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Arriva da Firenze e da alcuni anni si è trasferito in Valdelsa, il successore di Manuela Becattelli al vertice dell'associazione di volontariato con sede in via Dante. Esperienze amministrative di livello elevato per Giovanni Di Fede, già insegnante e successivamente, dal 1996, segretario particolare e capo segreteria tecnica del Ministro Luigi Berlinguer, oltre che portavoce del sindaco di Firenze Leonardo Domenici nei due mandati dal 1999 al 2009. Il 24 e 25 maggio scorsi, Di Fede è stato eletto nel Consiglio direttivo della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, insieme con Fabrizio Fabiani, Felipe Dondoli, Matteo De Paola, Franca Lotti, Antonella Checcucci, Mauro Merli.

