PSG FIFA Club World Cup 2025 Fissature programma risultati squadra e come guardare in TV e in streaming live

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un istante del PSG alla FIFA Club World Cup 2025, sei nel posto giusto! Ti forniremo tutte le informazioni su date, programma, risultati, squadra e come seguire in diretta tv e streaming questa emozionante competizione. Preparati a vivere ogni momento di questa sfida internazionale che mette in palio il prestigioso trofeo mondiale!

2025-06-14 00:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I detentori della Champions League Paris Saint-Germain stanno cercando di vincere un altro trofeo quando prendono parte alla Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025. I vincitori della Ligue 1 iniziano la loro campagna contro una delle squadre per averli battuti nella Champions League del 202425, Atletico Madrid. Il programma di gioco di PSG durerĂ quasi un mese se raggiungeranno la finale come parte del formato della competizione esteso a 32 squadre. 101Greaatgoals.com ha l’elenco completo di apparecchi e risultati per PSG alla Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025, inclusi i tempi di kick-off (tutti BST) e i dettagli su come guardare nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

