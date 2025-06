PSG-Atletico Madrid | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il primo grande scontro del Mondiale per Club è alle porte: PSG e Atlético Madrid si sfidano nel Gruppo B, regalando agli appassionati un match imperdibile. Curiosi di scoprire le formazioni, dove vederlo in TV e streaming? Non perdere l'occasione di vivere ogni istante di questa emozionante battaglia tra due giganti europei, pronta a scrivere un nuovo capitolo di calcio internazionale.

Il primo big match del Mondiale per Club è quello tra PSG e Atletico Madrid, sorteggiate insieme nel Gruppo B. Nella prima gara del girone i. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

