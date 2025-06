PS4 PS5 laps3c0re | Nuovo Exploit per PS5 e PS4 che Permette di Giocare ai Backup PS2

Se sei appassionato di modding e homebrew, l'ultima novità su GitHub sta facendo discutere la comunità: laps3c0re, un exploit rivoluzionario per PS5 e PS4 che consente di giocare ai backup di PS2. Basato sull'exploit Lapse e sviluppato da iMrDJAi, questo strumento sfrutta vulnerabilità del kernel, aprendo nuove frontiere per gli utenti che desiderano rivivere i classici. Ma cosa è esattamente laps3c0re? Scopriamolo insieme.

GitHub è ancora una volta al centro dell’attenzione della scena homebrew grazie al rilascio di laps3c0re, un nuovo adattamento dell’exploit Lapse sviluppato da iMrDJAi. Questo strumento sfrutta una vulnerabilità del kernel valida per PS5 dal firmware 1.00 alla 10.20 e per PS4 dalla 5.00 alla 12.50, aprendo nuove possibilità per gli utenti che desiderano eseguire giochi di backup PS2 sulle loro console. Cos’è laps3c0re?. laps3c0re è un exploit basato su Lapse, ma a differenza della versione originale, utilizza mast1c0re (un noto exploit per PS4PS5) come punto di ingresso. Questo permette di bypassare le restrizioni di Sony e di avviare giochi PS2 in formato backup, anche su console che non supportano ufficialmente la retrocompatibilità. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net