PS3 xai_plugin Updater Aggiornato alla Versione 1.24 – Novità e Download

Se sei un appassionato di PS3 e vuoi sempre essere al passo con le ultime novità, non puoi perderti l'aggiornamento del plugin XAI Updater alla versione 1.24. Questa release porta con sé funzionalità innovative, come l’opzione [Toggle XMB Waves], dedicata agli utenti con firmware personalizzati. Scopri tutte le novità e assicurati di avere il meglio per il tuo sistema, perché il cambiamento è sempre dietro l’angolo.

È disponibile il nuovo aggiornamento di xaiplugin Updater, che raggiunge la versione 1.24 con una nuova funzionalità dedicata agli utenti di PS3 con firmware personalizzati. Novità nella Versione 1.24. XAI Aggiunta l’opzione Toggle XMB Waves per le onde del FW 2.70 Questa nuova feature è disponibile solo per PEX, D-PEX e CEX, permettendo agli utenti di attivare o disattivare le classiche onde animate della XMB del firmware 2.70. Download e Installazione. Puoi scaricare l’aggiornamento direttamente tramite l’ xaiplugin Updater integrato oppure manualmente dai seguenti link: xaiplugin Installer: Scarica qui Versioni PKG Manuali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net