Proteste per le retate anti migranti Senatore dem portato via dai federali

Le recenti retate anti migranti in California hanno scatenato proteste e tensioni tra cittadini e autorità. Mentre il senatore Alex Padilla si rivolgeva alla segretaria Kristi Noem durante una conferenza stampa, la situazione si è improvvisamente infiammata: gli agenti federali sono intervenuti brutalmente, portando via con la forza un rappresentante del parlamento. Un episodio che riaccende il dibattito sulla gestione dell’immigrazione e sui diritti civili negli Stati Uniti.

"Sono il senatore Alex Padilla ed ho una domanda per la segretaria", aveva esordito il figlio di immigrati messicani a Los Angeles prima di essere portato via con la forza, e in manette, dagli agenti federali da una conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem sulle retate per arrestare migranti in corso in California. A questo punto sono intervenuti gli agenti federali che hanno cominciato a strattonare e spingere il senatore, costringendolo a mettersi in ginocchio ed ammanettandolo, come dimostra il video girato da un reporter di Fox News. Nel video si sente Padilla che ripete più volte di essere un senatore, smentendo la ricostruzione fornita da Noem e altri membri dell’amministrazione Trump che hanno detto che il democratico non si sarebbe identificato e che gli agenti l’hanno scambiato per un dimostrante minaccioso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Proteste per le retate anti migranti. Senatore dem portato via dai federali

In questa notizia si parla di: federali - senatore - retate - migranti

A #LosAngeles terzo giorno di proteste dopo le retate anti-migranti degli agenti federali. Decine gli arresti, tra auto bruciate e scontri con la... Vai su Facebook

Proteste per le retate anti migranti. Senatore dem portato via dai federali; Los Angeles, Corte: Trump riottiene il controllo della guardia nazionale California - Primo arresto compiuto dai marines a Los Angeles; Proteste Los Angeles, la corte d’appello autorizza Trump a tenere Guardia Nazionale.

Proteste per le retate anti migranti. Senatore dem portato via dai federali - L’uomo aveva preso la parola per fare una domanda alla segretaria Kristi Noem: c’è il video della scena. Segnala quotidiano.net

Usa, retate anti-migranti nella città dell’accoglienza. I primi arresti a New York - in cui il presidente adottava anche il pugno duro con gli aiuti federali agli indigenti, con i finanziamenti per la ricerca e i contributi ... Da ilmessaggero.it

Cosa c'è da sapere sulle proteste di Los Angeles e sulla risposta di Trump - La decisione della Casa Bianca di schierare la Guardia Nazionale contro il volere delle autorità della Calif ... Lo riporta ilfoglio.it