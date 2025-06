Proteste in ospedale ad Ancona | Qui si muore di caldo firmo e torno a casa

Le proteste infuriano all’ospedale di Ancona, dove i pazienti lamentano condizioni insopportabili di caldo e disagio. Tra urla di dolore e rabbia crescente, la questione diventa sempre più urgente: come può un ambiente sanitario garantire il benessere dei malati in queste condizioni? Armando Sampaolesi, 75 anni, è solo uno tra molti che si sentono abbandonati. La domanda che sorge spontanea è: fino a quando si potrà tollerare questa situazione?

Ancona, 14 giugno 2025 – “Noi malati siamo tenuti al caldo, negli uffici stanno tutti al fresco, con l’aria condizionata. In ospedale questi giorni non si respira, fa caldo da morire, è da venerdì che non dormo. Ma si può? Se continua così firmo le dimissioni prima per tornarmene a casa dove sto più fresco”. A parlare è un paziente ricoverato in clinica Ortopedica, all’ospedale regionale di Torrette. Si chiama Armando Sampaolesi, ha 75 anni, e si trova in ospedale perché venerdì scorso cadendo si è rotto il femore. “L’operazione è andata bene – racconta – mi hanno operato subito, sono stati tutti efficientissimi ma il ricovero è un incubo, nella stanza si scoppia dal caldo, ci batte il sole, manca l’aria, io non ce la faccio più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it