Prosegue il Rural art festival Stasera mercatino e omaggio a De Andrè

Stasera, nel cuore di Appignano del Tronto, il Rural Art Festival continua a sorprendere con un mix irresistibile di cultura e musica. Dalle 18, il centro storico si accende di attività per tutte le età , culminando in uno spettacolo imperdibile: ‘Parole di Faber’, un omaggio a Fabrizio De André firmato dai ‘I Notturni’. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile tra arte, emozioni e tradizione. Non mancate!

Prosegue con un evento di grande spessore culturale e musicale il Rural Art Festival di Appignano del Tronto. Oggi a partire dalle 18, il centro Storico del borgo si animerà con un programma ricco di attività per grandi e piccoli, culminando in uno spettacolo musicale d’eccezione: ‘ Parole di Faber ’, il tributo a Fabrizio De André a cura della band ‘ I Notturni ’. La serata si aprirà alle 18 con un laboratorio di falegnameria didattica condotto da Daniele Cannella. Contemporaneamente, sarà allestito un mercato contadino con prodotti locali e degustazioni a km zero, per immergersi nei sapori autentici del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prosegue il Rural art festival. Stasera mercatino e omaggio a De Andrè

