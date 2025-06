Prosciolto dall’accusa di violazione degli obblighi familiari un 59enne irpino | la decisione della Corte d’Appello di Napoli

In una decisione che riscopre la giustizia, la Corte d'Appello di Napoli ha prosciolto un uomo di 59 anni originario dell’Irpinia dall’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Una sentenza che sottolinea l’importanza di un’interpretazione equilibrata delle norme e del diritto, restituendo dignità e verità all’imputato. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale affidarsi a procedure giuste e imparziali per garantire tutela e giustizia reale.

La Corte di Appello di Napoli, sezione V, composta dai magistrati dott.ssa Mintefusco (presidente), dott. D'Auria (consigliere) e dott.ssa Montesarchio (consigliere relatore), ha prosciolto un uomo di 59 anni, originario dell'Irpinia, dall'accusa di violazione degli obblighi di assistenza.

