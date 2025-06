Propaganda Live l' urlo di Benigni contro la guerra a Gaza | Continuano a uccidere i bambini Non sono uomini | VIDEO

Durante l’ultima puntata di Propaganda Live, il celebre attore Benigni ha spezzato il silenzio con un potente urlo contro la guerra a Gaza. Con parole piene di emozione, ha lanciato un appello urgente: “Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini”. Un messaggio che scuote le coscienze e ci invita a riflettere sulla crudeltà del conflitto. La voce di Benigni ci ricorda che la pace è un diritto da difendere a ogni costo.

L'attore, ospite dell’ultima puntata stagionale di Propaganda Live, ha lanciato un appello contro la guerra. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Propaganda Live, l'urlo di Benigni contro la guerra a Gaza: "Continuano a uccidere i bambini. Non sono uomini" | VIDEO

In questa notizia si parla di: propaganda - guerra - urlo - benigni

Il topo morto, la vipera e Ursula mostro: così la propaganda russa promuove la guerra totale contro l’Europa - La propaganda russa utilizza immagini e simboli inquietanti, come "il topo morto, la vipera e Ursula mostro", per promuovere una guerra totale contro l’Europa.

Roberto Benigni e l’urlo contro la guerra a Propaganda Live: “È insopportabile all’animo umano”; Propaganda Live, l'urlo di Benigni contro la guerra a Gaza: Continuano a uccidere i bambini. Non sono uomini | VIDEO; Roberto Benigni e l’urlo contro la guerra a Propaganda Live: “È insopportabile all’animo umano”.

Roberto Benigni e l’urlo contro la guerra a Propaganda Live: “È insopportabile all’animo umano” - L'attore, ospite dell'ultima puntata di stagione di Propaganda Live, lancia un appello contro la guerra a Gaza e chiede all'Europa di ritrovare il suo spirito unitario. Da msn.com

Roberto Benigni a Propaganda Live attacca sulla guerra: "Non sono uomini". Qual è la nostra "responsabilità" - Ospite a Propaganda Live su La7, Roberto Benigni ha lanciato un appello intenso contro la guerra, con parole dure rivolte a chi continua a causare morte, soprattutto tra i bambini. Secondo informazione.it

Benigni a Propaganda Live: «A Gaza e in Ucraina uccidono bambini, non sono uomini» - È la riflessione di Roberto Benigni ospite di Propaganda Live su La7 sulle guerre in corso nel mondo, con ... Scrive msn.com