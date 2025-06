Pronto soccorso di Bazzano in 300 al corteo di protesta | anche Sindaci Pd contro la Regione

Un gesto di forte solidarietà e opposizione, simbolo di un’unità che non si piega alle decisioni della regione. Più di trecento cittadini e sindaci si sono riuniti in un corteo pacifico ma deciso, per difendere il diritto alla salute dei loro territori. La mobilitazione di ieri mattina a Bazzano dimostra quanto siano sentiti questi temi e quanto la comunità sia pronta a lottare per preservare i propri servizi. La protesta continua con forza e determinazione...

Bologna, 14 giugno 2025 – Più di trecento persone ieri mattina hanno sfilato per le strade di Bazzano per dire no al progetto di declassamento del Pronto soccorso dell'ospedale Dossetti. Un corteo pacifico ma determinato, aperto dalla sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, affiancata da altri cinque sindaci, perché oltre ai colleghi (o loro delegati) dei comuni di Casalecchio, Zola, Monte San Pietro e Sasso Marconi, dal territorio modenese è arrivato anche Enrico Tagliavini, sindaco di Savignano sul Panaro. Tutti espressione di una maggioranza a guida Pd, in prima fila a protestare contro un progetto portato avanti dalla Regione, ovvero dalla stessa parte politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso di Bazzano, in 300 al corteo di protesta: anche Sindaci Pd contro la Regione

