Pronto soccorso del San Giovanni di Dio sempre intasato | 56 i pazienti 14 in codice arancione fra sale e corridoi

Un sabato sera di grande pressione al pronto soccorso del San Giovanni di Dio, dove 56 pazienti tra sale e corridoi testimoniano l’intenso impegno di medici e infermieri. Con 14 in codice arancione, la struttura si conferma il punto di riferimento più affollato della provincia. Una situazione che sottolinea l’urgenza di strategie efficaci per alleviare questa quotidiana emergenza sanitaria. Al Barone Lombardo di Canicattì sono...

Sabato sera complicato per medici e infermieri del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove, al momento, ci sono 56 pazienti. Si tratta della struttura sanitaria che, come al solito, ha la maggiore affluenza rispetto alle altre della provincia. Al Barone Lombardo di Canicattì sono.

