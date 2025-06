Pronto il taglio sulle corse dei treni Cantieri in arrivo tre mesi di disagi

Si informano i viaggiatori e i turisti che, a partire da domani, inizierà un lungo periodo di disagi sulla rete ferroviaria del lago di Como e della Valtellina. Tre mesi di cantieri e lavori renderanno impossibile l’accesso tra Lecco, Colico, Sondrio e Tirano, creando un’estate senza treni per migliaia di persone. È il momento di pianificare in anticipo e trovare soluzioni alternative per non rimanere a piedi.

Comincia la lunga estate senza treni sul lago di Como e in Valtellina. Dopo le varie prove generali, domani va in scena la prima dello stop totale alla circolazione ferroviaria tra Lecco, Colico, Sondrio e Tirano. Spettatori, loro malgrado, dei tre mesi con le stazioni chiuse, sono sia gli oltre 16mila pendolari di una tra le linee regionali tra le più affollate e trafficate, sia centinaia di migliaia di turisti occasionali. "Si informano i gentili viaggiatori che dal giorno 15 giugno al giorno 14 settembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Lecco e Tirano, in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, la circolazione dei treni viene sospesa tra Lecco e Tirano e tra Colico e Chiavenna", avvisano da Trenord.

