Pronostico St Louis City-Los Angeles Galaxy | vittoria assicurata con questo fattore

St. Louis City-Los Angeles Galaxy si prepara a infiammare il diciottesimo turno della MLS, un incontro cruciale tra due squadre ai poli opposti della classifica. Mentre i padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione, i Galaxy, ormai lontani dai playoff, cercano comunque di mettere in campo orgoglio e determinazione. Scopriamo il pronostico che potrebbe sorprendere e il fattore decisivo per una vittoria assicurata.

St. Louis City-Los Angeles Galaxy è un match valido per il diciottesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita Le ultime due della classe si affrontano in un match che mette in palio dei punti che dire pesanti è dire poco. Anche se, i Los Angeles Galaxy, ormai hanno abbandonato anche ogni possibilità di andare ai playoff. Sono solamente sette i punti conquistati fino al momento. Sì, e menomale che non ci sono retrocessioni. A 14 invece ci sono i padroni di casa che in un certo senso possono ancora sperare nei playoff.

