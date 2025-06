Pronostico PSG-Atletico Madrid | assenza pesante per i campioni d’Europa

Il Mondiale per Club 2025 apre le danze con un incrocio di altissimo livello: PSG contro Atletico Madrid, allo storico Rose Bowl di Pasadena. I campioni d’Europa del PSG si presentano senza una pesante assenza, promettendo uno spettacolo emozionante. Questa partita segna il debutto di un torneo rivisitato e ampliato dalla FIFA, offrendo agli appassionati una sfida imperdibile. Pronti a scoprire il pronostico e vivere l’evento in diretta? Restate con noi!

PSG-Atletico Madrid è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis. La prima partita di cartello di questo Mondiale per Club ripensato e ampliato dalla Fifa va in scena nell'iconico Rose Bowl di Pasadena (Los Angeles) tra i freschissimi campioni d'Europa del PSG e l' Atletico Madrid. Pronti, partenza, via e subito uno scontro diretto per il primo posto in un gruppo che non dovrebbe riservare grosse sorprese per quanto riguarda i nomi delle due qualificate alla fase ad eliminazione diretta: le altre squadre sono Botafogo e Seattle Sounders, con i brasiliani che potrebbero diventare dei pericolosi outsider.