Pronostico Chelsea-Los Angeles FC | non mancano le insidie per i Blues

L’attesa è finita: Chelsea e Los Angeles FC si sfidano nella prima giornata del Mondiale per Club 2025, una partita carica di insidie per i Blues. Dopo una stagione ricca di successi, il team londinese punta a consolidare la sua brillante annata, ma il confronto con i californiani promette emozioni intense e sorprese. Scopri tutte le formazioni, il pronostico, dove vedere la partita in tv e streaming gratis: un match da non perdere!

Chelsea-Los Angeles FC è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis. Nella lunga stagione che si è da poco conclusa il Chelsea è riuscito a centrare i due obiettivi principali che si era prefissato la scorsa estate: tornare in Champions League e sollevare un trofeo, in questo caso la Conference League, torneo in cui i Blues non hanno avuto praticamente rivali pur scendendo spesso in campo con le seconde linee e schierando elementi delle giovanili. Può dunque ritenersi soddisfatto Enzo Maresca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Los Angeles FC: non mancano le insidie per i Blues

In questa notizia si parla di: chelsea - pronostico - angeles - blues

Chelsea-Manchester United, il pronostico di Premier: il risveglio di Palmer per la Champions - Il match tra Chelsea e Manchester United segna una tappa cruciale in Premier League, con il risveglio di Palmer crucialmente in vista della Champions.

Chelsea-LAFC: quote, pronostici e dove scommettere; Pronostico Chelsea vincente al Mondiale per Club Fifa 2025; Pronostico Chelsea-Los Angeles FC: non mancano le insidie per i Blues.

Chelsea-LAFC: quote, pronostici e dove scommettere - In base agli ultimi match internazionali dei Blues, un 2- Segnala dazn.com

Chelsea-Los Angeles FC, dove vedere il match del Mondiale per Club in tv e streaming - Il match tra Chelsea e Los Angeles FC, valido per la prima giornata del Gruppo D del Mondiale per Club, sarà visibile in diretta su DAZN. Si legge su tag24.it

Pronostico Chelsea-Everton, i "Blues" di Maresca vanno a caccia dei tre punti per la Champions - A questo gruppo appartiene il Chelsea che oggi riceve un Everton che ... Come scrive tuttosport.com