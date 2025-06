Pronostico Botafogo-Seattle Sounders | più forti del fattore campo

Nel cuore della notte tra domenica e lunedì, alle 04:00, si accendono i riflettori sulla sfida tra Botafogo e Seattle Sounders, due squadre pronte a dar vita ad uno spettacolo emozionante nella prima giornata del Mondiale per Club 2025. Con il fattore campo che favorisce i brasiliani, la partita promette grandi emozioni. Scopriamo insieme pronostico, tv e streaming gratis per non perderci nemmeno un istante di questa sfida affascinante.

Botafogo-Seattle Sounders è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 04:00: pronostico, tv e streaming gratis. La scorsa è stata una stagione davvero storica – e forse per certi versi irripetibile – per il Botafogo, capace di realizzare una sensazionale "doppietta" e sollevare nel giro di poche settimane sia il trofeo del Brasileirao, il massimo campionato calcistico brasiliano, sia l'ambitissima Copa Libertadores. Proprio grazie a questo trionfo il Fogao ha staccato il pass per il Mondiale per Club 2025, dove avrà la possibilità di confrontarsi con squadre del calibro di PSG e Atletico Madrid.

In questa notizia si parla di: botafogo - pronostico - seattle - sounders

