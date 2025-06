Pronostici MLS 14-15 giugno | la capolista rischia senza due giocatori chiave

Il massimo campionato nordamericano non si ferma, offrendo emozioni e sorprese anche durante il Mondiale per Club. Con la Week 19 in programma dal 14 al 15 giugno, le sfide si fanno ancora più avvincenti, soprattutto con la capolista che rischia di perdere punti chiave senza due suoi pilastri. Scopri i pronostici e le analisi delle gare della notte per vivere al massimo questa avvincente stagione MLS, dove ogni partita può cambiare le sorti della classifica.

MLS, il massimo campionato nordamericano va avanti senza soste nonostante la concomitanza con il Mondiale per Club: i pronostici sulle gare della notte. Nel fine settimana in cui negli Stati Uniti prende il via il Mondiale per Club in MLS si continua a giocare: niente sosta per il massimo campionato nordamericano, con la Week 19 spalmata su tre giorni. Tutte le squadre in campo, eccetto le tre che prenderanno invece parte alla rassegna internazionale: Seattle Sounders, Inter Miami e Los Angeles FC. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici MLS 14-15 giugno: la capolista rischia senza due giocatori chiave

