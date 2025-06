Profumo di fiori d’arancio a Bergamonews | Manuela Bergamonti sposa il suo amato Stefano

A Bergamonews si respira nuovamente aria di festa e amore, con il profumo di fiori d’arancio che riempie l’aria. Dopo il matrimonio di Giorgio Dusi, un’altra splendida storia si tinge di rosa: Manuela Bergamonti ha sposato Stefano Serpellini ad Azzonica, celebrando un’unione forte e autentica. Una giornata che resterà impressa nei cuori di tutti, simbolo di felicità e speranza, pronta a scrivere un nuovo capitolo di gioia.

A Bergamonews si respira nuovamente aria di festa. A due giorni di distanza dal bellissimo ed emozionante matrimonio del nostro giornalista Giorgio Dusi, che giovedì 12 giugno ha pronunciato il fatidico sì alla sua amata Vanessa, nel quotidiano online di Bergamo tornano a sbocciare fiori d'arancio. Nel pomeriggio di sabato 14 giugno ad Azzonica la nostra Manuela Bergamonti sposa il suo amato Stefano Serpellini, suggellando un'unione consolidata, un legame che si è rafforzato nel corso del tempo fino ad arrivare a questo importante passo. Il loro amore, nato e cresciuto percorrendo le vie della città per scrivere articoli di cronaca (perché entrambi sono giornalisti ma lavorano per testate diverse di Bergamo), è stato impreziosito dall'arrivo dei loro figli, Anita ed Enea, oggi diventati giovanotti ricchi di talento e passioni, che condividono la gioia per le nozze.