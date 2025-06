Profumo al tè | dal primo creato da Bvlgari nel 1992 alle ultime novità

Dalla creazione del T232 di Bvlgari nel 1992 alle ultime innovazioni, il profumo al tè si distingue per il suo carattere unico e raffinato. Discreto, verde e energizzante, questo jus inconfondibile conquista per la sua eleganza garbata. Oggi, Bvlgari reinterpreta questa essenza con una formula rivisitata, arricchita da estratti autentici di foglioline pregiate, offrendo un'esperienza olfattiva che unisce tradizione e modernità. Un viaggio sensoriale senza tempo, perfetto per chi desidera distinguersi con stile.

Distintivo. Garbato. Inconfondibile, il profumo al tè ha un jus discreto e verde che infonde energia. Nella profumeria moderna è stato introdotto da Bvlgari, che oggi ripropone in chiave contemporanea la formula originale arricchita da veri estratti delle pregiate foglioline.

