Prof sbalzata dalla moto L’ultimo saluto a Nadia

La tragica scomparsa di Nadia Lepore, insegnante appassionata e stimata dell’Itis Paleocapa di Bergamo, ha sconvolto l’intera comunità. Lunedì pomeriggio a Verdello si terranno i funerali, un momento di ricordo e di addio per una donna che ha lasciato un segno indelebile. La sua perdita, avvenuta una settimana dopo un incidente fatale lungo l’A4, ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa.

Si svolgeranno lunedì pomeriggio a Verdello i funerali di Nadia Lepore, la professoressa dell’ Itis Paleocapa di Bergamo morta lunedì scorso all’ospedale di Borgo Trento di Verona, una settimana dopo un incidente in moto lungo la A4. Col marito Dario stava percorrendo il tratto veronese dell’autostrada tra i caselli di Soave e Montebello, quando improvvisamente la gomma posteriore della moto sulla quale viaggiavano è esplosa, facendo perdere il controllo del mezzo: violentissimo l’impatto contro il guardrail, con i due coniugi sbalzati dalla sella. F.D. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prof sbalzata dalla moto. L’ultimo saluto a Nadia

Stezzano e il Paleocapa in lutto per Nadia Lepore, morta a una settimana dall’incidente in moto - Il dolore scuote Stezzano e il Paleocapa, colpiti dalla perdita improvvisa di Nadia Lepore, stimata professoressa dell’Itis.

A4, scoppia gomma della moto. Prof del Paleocapa muore dopo sette giorni - I funerali saranno celebrati a Stezzano lunedì 16 giugno, alle 15, partendo dalla sala del commiato di Verdello (viale Friuli 5/7): la salma verrà portata alle 14,45 nella chiesa parrocchiale di San ... ecodibergamo.it scrive