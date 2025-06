Processo Doppia Curva martedì la sentenza sugli ultras del Milan presenti in massa con quelli dell’Inter Intanto è virale l’arringa dell’avvocato difensore

Un'occasione unica di testimonianza e solidarietà, l’arringa di Jacopo Cappetta ha acceso i riflettori sul processo Doppia Curva, coinvolgendo migliaia di spettatori in una discussione cruciale sulla libertà di espressione e il tifo passionale. Con oltre ventimila visualizzazioni in poche ore, questo intervento ha dimostrato come il calcio possa essere anche un palcoscenico per battaglie più grandi. E la lotta continua, perché ogni voce conta.

Oltre ventimila visualizzazioni in diciotto ore. Un vero successo l'arringa pubblica dell'avvocato Jacopo Cappetta, legale di diversi ultras del Milan oggi imputati nel processo milanese Doppia Curva. Un vero e proprio atto di difesa nei confronti di Luca Lucci e compagni andato in onda ieri sera sul canale Youtube della Curva sud che conta quasi centomila iscritti e annunciato prima da un comunicato che recita: "Questa sera alle 21 pubblichiamo un video dove l'avvocato Jacopo Cappetta riassumerà la vicenda e racconterà come sia crollato il castello di carte costruito contro i ragazzi della curva Sud

