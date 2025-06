Principio di incendio tra bosco e case

Un principio di incendio ha messo in allarme la provincia di Arezzo, creando tensione tra boschi e abitazioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per circoscrivere il rischio e tutelare le case vicine. La situazione è sotto controllo, ma l'evento ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione degli incendi. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Principio di incendio in provincia di Arezzo oggi, sabato 14 giugno. Mobilitati i vigili del fuoco. Ci sono abitazioni in prossimitĂ dell'evento. Principio di incendio nell'Aretino, i dettagli L'allarme è scatatto nel pomeriggio: il centralino dei vigili del fuoco di Arezzo in via degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Principio di incendio tra bosco e case

