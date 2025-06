Primogeniti più intelligenti | cosa dice la scienza

Le dinamiche familiari e l’ordine di nascita sono spesso motivo di discussione tra fratelli, ma cosa dice realmente la scienza su questo tema? Studi recenti suggeriscono che i primogeniti potrebbero vantare un lieve vantaggio in termini di intelligenza, alimentando curiosità e dibattiti. Scopriamo insieme quali fattori influenzano lo sviluppo cognitivo e se il ruolo del primogenito possa davvero fare la differenza.

