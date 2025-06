primo test al via car sharing in dieci comuni

Un nuovo modo di muoversi si apre sulle sponde del Lago di Como e della Valsassina: da domani, in dieci affascinanti paesi, parte ufficialmente il servizio di car sharing, offrendo ai visitatori e residenti una soluzione sostenibile e comoda per esplorare queste splendide località. Un'innovazione che promette di rivoluzionare gli spostamenti, incentivando il turismo e riducendo l'impatto ambientale. A proporre questa opportunità è un progetto ambizioso, destinato a trasformare il modo di vivere il territorio.

In dieci paesi sulla sponda lecchese del Lago di Como e della Valsassina da domani si viaggia in carsharing. Domenica, fino al 15 ottobre, parte in via sperimentale un nuovo servizio di carsharing in dieci centri turistici del lecchese: Colico, Dervio, Bellano, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Premana, Casargo, Margno e Introbio. A Lecco il servizio è invece già attivo da tempo, sebbene poco utilizzato. A proporre l’iniziativa sono i gestori dell’ Agenzia del Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, in collaborazione con gli operatori di E.Vai 5T. E’ un servizio sperimentale appunto, in concomitanza con il periodo estivo e soprattutto con l’interruzione totale della circolazione ferroviaria tra Lecco, Colico, Sondrio e Tirano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it