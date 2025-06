Prima ufficiale con Zenzero Off Una storia vera | pensieri-poesie dalla realtà nel nuovo libro di Andrea Bindi

Preparati a scoprire un mondo di emozioni e riflessioni profonde: mercoledì 2 luglio, in piazza San Domenico ad Arezzo, Andrea Bindi presenta “Una storia vera”, un affascinante viaggio tra pensieri, poesie e realtà. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi in parole che toccano l’anima e illuminano il cuore. Non perdere questa suggestiva occasione di ascoltare la voce autentica del poeta-pompiere!

Arezzo, 14 giugno 2025 – "Prima" ufficiale con Zenzero OFF "Una storia vera": pensieri-poesie dalla realtà nel nuovo libro di Andrea Bindi La presentazione mercoledì 2 luglio alle ore 21:00 in piazza San Domenico Sarà la suggestiva cornice di piazza San Domenico a fare da palcoscenico, mercoledì 2 luglio alle 21:00, alla "prima" ufficiale di "Una storia vera" (Edizioni Helicon), il nuovo libro di Andrea Bindi, il "pompiere poeta" che si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico con l'opera di esordio "Inquieto vivere", libro che lo ha proiettato con successo nel panorama letterario nazionale.

