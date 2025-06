Prima lo scontro con l' auto che stava svoltando poi lo schianto fatale contro il muro

Un tragico incidente scuote Legnago: prima lo scontro con un’auto che stava svoltando, poi lo schianto fatale contro un muro. La vittima, Mohammed Elouchi, 30enne di origine marocchina residente a Terrazzo Veronese, viaggiava verso Porto sulla Sp42. Un dramma che ha lasciato la comunità in stato di choc, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sulle cause di questa tragedia improvvisa.

È un trentenne di origine marocchina la vittima del violento incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di venerdì a Legnago. Mohammed Elouchi abitava a Terrazzo Veronese e si stava dirigendo verso Porto al volante della sua Volkswagen Golf, percorrendo la Sp42 che collega.

