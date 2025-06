Prima di tornare a casa Chantal dovrà fare un percorso di recupero psicologico

Prima di tornare a casa, Chantal dovrà affrontare un percorso di recupero psicologico. Una vicenda che sembrava un incubo, un sogno irrealizzabile, si è invece conclusa nel modo migliore grazie alla forza e alla determinazione di chi ha lottato per restituire i minori agli affetti più cari. Dopo quasi 13 anni, Andrea Tonello, ex residente di Vigonza ora trasferitosi a Carmignano, ripone le speranze in un domani ricco di nuove prospettive.

Sembrava un incubo, sembrava un sogno irrealizzabile e invece una triste storia di minori strappati agli affetti dei propri cari si è risolta nel migliore dei modi. Dopo quasi 13 lunghi anni Andrea Tonello, che all'epoca dei fatti viveva a Vigonza e ora si è trasferito da un biennio a Carmignano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Prima di tornare a casa, Chantal dovrà fare un percorso di recupero psicologico

In questa notizia si parla di: prima - tornare - casa - chantal

Alberto Trentini chiama la famiglia dal carcere per la prima volta: "Spero di tornare a casa presto" - Alberto Trentini, attualmente detenuto, ha contattato per la prima volta la sua famiglia dal carcere, esprimendo la speranza di tornare a casa presto.

Hanno dormito in un'area fuori dello scalo egiziano. Ora sono in viaggio verso Istanbul dove prenderanno un volo per tornare a casa Vai su Facebook

Prima di tornare a casa, Chantal dovrà fare un percorso di recupero psicologico; Chantal Tonello, ritrovata in Ungheria dopo 13 anni la bambina rapita dalla madre; Casa Chantal: scontro in Comune sul futuro della struttura.

Prima di tornare a casa, Chantal dovrà fare un percorso di recupero psicologico - A due giorni dalla liberazione della tredicenne rapina dalla madre il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro ha chiamato al telefono il papà della piccola offrendogli tutta la disponibilità in questo de ... Secondo padovaoggi.it

Tornare a casa, in una città devastata dalla guerra - Dopo otto anni di conflitto, alcuni siriani stanno cominciando a tornare in aree in cui si sentono al sicuro. Segnala unhcr.org