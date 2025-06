Prima bandito dagli Usa poi il visto al fotofinish | l' ultimo giocatore arrivato al Mondiale

Dalla galera agli ultimi istanti prima della partenza, la storia dell’ultimo arrivato al Mondiale è un vero rollercoaster di tensione e colpi di scena. Un viaggio complicato tra accuse, interventi e chiamate segrete, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Alla fine, la passione per il calcio ha prevalso: ecco come si è sbloccata la sua partecipazione, dimostrando che nel calcio, come nella vita, tutto può succedere.

Un'accusa di furto con scasso e rapina aggravata (del 2018) che avrebbe fermato le prime due richieste di visto, l'intervento della Fifa che ha risolto tutto e quelle chiamate dall'ambasciata col numero privato a cui Costa non ha risposto: la pazza storia dell'ultimo arrivato al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prima bandito dagli Usa, poi il visto al fotofinish: l'ultimo giocatore arrivato al Mondiale

